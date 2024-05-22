  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СМИ: Карпаты следят за форвардом Днепра-1
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Карпаты следят за форвардом Днепра-1

Первая лига

Львовяне ищут нападающего для УПЛ

СМИ: Карпаты следят за форвардом Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Карпаты" следят за нападающим "Днепра-1" Александром Филипповым, утверждает Sport Arena.

Львовяне работают над усилением состава подходящего под УПЛ и решения задач в элите. Одной из позиций для усиления является центральный нападающий.

В текущем сезоне Филиппов провел 26 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что команда Мирона Маркевича заинтересована в трех футболистов "Днепра-1". Также была информация, что главный тренер днепрян Юрий Максимов рассматривает возможность прекратить сотрудничество с клубом, так как обеспокоен потерей ряда ведущих игроков.

Читайте такжеС защитником Карпат. Сборная Молдовы огласила заявку на спарринг с Украиной
По теме
yellow-arrow
Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1
yellow-arrow
Кривенцов остается главным претендентом на пост тренера Буковины
yellow-arrow
Первая лига. Золотой финал в Петровом, четыре кандидата на переходные матчи в группе Выбывание
Александр Филиппов СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости