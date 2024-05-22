СМИ: Карпаты следят за форвардом Днепра-1

"Карпаты" следят за нападающим "Днепра-1" Александром Филипповым, утверждает Sport Arena.

Львовяне работают над усилением состава подходящего под УПЛ и решения задач в элите. Одной из позиций для усиления является центральный нападающий.

В текущем сезоне Филиппов провел 26 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что команда Мирона Маркевича заинтересована в трех футболистов "Днепра-1". Также была информация, что главный тренер днепрян Юрий Максимов рассматривает возможность прекратить сотрудничество с клубом, так как обеспокоен потерей ряда ведущих игроков.