Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Карпаты следят за форвардом Днепра-1
Львовяне ищут нападающего для УПЛ
Фото: СК Дніпро-1
"Карпаты" следят за нападающим "Днепра-1" Александром Филипповым, утверждает Sport Arena.
Львовяне работают над усилением состава подходящего под УПЛ и решения задач в элите. Одной из позиций для усиления является центральный нападающий.
В текущем сезоне Филиппов провел 26 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что команда Мирона Маркевича заинтересована в трех футболистов "Днепра-1". Также была информация, что главный тренер днепрян Юрий Максимов рассматривает возможность прекратить сотрудничество с клубом, так как обеспокоен потерей ряда ведущих игроков.
Популярное сейчас
- Победа Аталанты выгодна Кривбассу, Байера – Динамо. За кого болеть в финале Лиги Европы
- Генсек УАФ - о деле Тимощука: Состоялось слушание в CAS, ожидаем результата
- Челси уволил Почеттино, Довбик нужен Атлетико, Кроос идет на пенсию. Главные новости за 21 мая
- Цыганык: Некоторые владельцы клубов ПФЛ могут не заявлять команды из-за возможной мобилизации
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО