  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Подолья Виталий Костышин показал судье красную карточку и извинился за свой поступок
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Подолья Виталий Костышин показал судье красную карточку и извинился за свой поступок

Первая лига
Обновлено

Это все эмоции

Тренер Подолья Виталий Костышин показал судье красную карточку и извинился за свой поступок

скриншот

Новина українською

Главный тренер "Подолья" Виталий Костышин отметился нестандартным поступком в матче 9-го тура группы Первой лиги за выживание против "Металлурга" (0:1). После того как арбитр матча удалил тренера за эмоции, тот выхватил красную карточку и показал ее судье.

Впрочем, после матча тренер демонстративно извинился за свой поступок.

"Это все эмоции. Плохо, когда они одерживают верх. Следовало искать виновных в поражении в рядах подолян, а не винить в предвзятости арбитра.

11-метровый был назначен справедливо. Рефери справился со своими обязанностями, если вопросы и были, то к одному из его ассистентов.

Это была эмоциональная вспышка: разочарование игрой своих подопечных, промахивавшихся с близкого расстояния, ошибками на своей половине поля, странными, на первый взгляд, решениями судейской бригады. Этим могу объяснить свой срыв.

К тому же это неожиданное поражение похоронило надежды "Подолья" на первое место в группе за выживание, а нам были обещаны серьезные премиальные.

Хочу извиниться за свое поведение перед болельщиками, арбитром Титовым. Это был недопустимый поступок с моей стороны", - сказал Костышин.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Карпаты следят за форвардом Днепра-1
yellow-arrow
Маркевич хочет переманить в Карпаты четырех игроков Днепра-1
yellow-arrow
Кривенцов остается главным претендентом на пост тренера Буковины
Буковина (Черновцы) Виталий Костышин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости