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Тренер Подолья Виталий Костышин показал судье красную карточку и извинился за свой поступок
Это все эмоции
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Главный тренер "
Впрочем, после матча тренер демонстративно извинился за свой поступок.
"Это все эмоции. Плохо, когда они одерживают верх. Следовало искать виновных в поражении в рядах подолян, а не винить в предвзятости арбитра.
11-метровый был назначен справедливо. Рефери справился со своими обязанностями, если вопросы и были, то к одному из его ассистентов.
Это была эмоциональная вспышка: разочарование игрой своих подопечных, промахивавшихся с близкого расстояния, ошибками на своей половине поля, странными, на первый взгляд, решениями судейской бригады. Этим могу объяснить свой срыв.
К тому же это неожиданное поражение похоронило надежды "Подолья" на первое место в группе за выживание, а нам были обещаны серьезные премиальные.
Хочу извиниться за свое поведение перед болельщиками, арбитром Титовым. Это был недопустимый поступок с моей стороны", - сказал Костышин.
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