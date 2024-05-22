Тренер Подолья Виталий Костышин показал судье красную карточку и извинился за свой поступок

Главный тренер " Подолья " Виталий Костышин отметился нестандартным поступком в матче 9-го тура группы Первой лиги за выживание против "Металлурга" (0:1). После того как арбитр матча удалил тренера за эмоции, тот выхватил красную карточку и показал ее судье.

Впрочем, после матча тренер демонстративно извинился за свой поступок.