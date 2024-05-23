Игра за чемпионство в Петровом. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

Завтра сыграют четыре матча десятого тура чемпионской группы Первой лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что матч между "Прикарпатье" и "Полтавой" состоится в субботу.

Группа "Чемпионская". Десятый тур

"Ингулец" - "Карпаты"

24.05.2024. 13:00. "Ингулец". Петрово

Безусловно, это самый ожидаемый матч весенней части сезона, ведь будет решаться судьба чемпионства. Львовяне на одно очко опережают подопечных Лупашко, поэтому хозяев устроит только победа. Добится этого результата есть все шансы, ведь "Карпаты" сейчас не играют в свой лучший футбол. Подопечные Маркевича в прошлом туре умудрились потерять преимущество в три гола против "Левого берега". "Ингулец" на выезде выиграл у "Эпицентра". Для петровцев это шестая победа подряд. Напомним, что игра первого круга завершилась победой "Ингульца". Ожидаем интересного и интригующего противостояния. Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не сможет помочь полузащитник Ярослав Богунов.

"Левый берег" - "Эпицентр"

24.05.2024. 13:00. "Арена Левый берег". Киевская обл.

Встреча команд, уже готовящихся к плей-офф за повышение в классе. Киевляне завершат сезон на третьем месте, а "Эпицентр" – на четвертом. Таким образом, очное противостояние соперники могут рассматривать в качестве подготовки к решающим матчам. Ожидаем, что тренеры обеих команд предоставят возможность проявить себя игрокам, которые имели меньше игровой практики. Отметим, что в прошлом туре завершилась беспроигрышная домашняя клубная рекордная серия "Эпицентра" в Первой лиге, которая длилась 9 игр: 4 победы и 5 ничьих. Учитывая отсутствие турнирной мотивации ожидаем результативного футбола. Напомним, что игра в Каменце-Подольском завершилась вничью.

"Мариуполь" - "Агробизнес"

24.05.2024. 13:00. "Колос". Борисполь

Встреча восьмой и седьмой команды чемпионской группы. Вряд ли могут занести себе в актив выступления в весенней части сезона оба коллектива. От "Мариуполя" и "Агробизнеса" ожидали большего, но эти команды играли нестабильно. Особенно разочаровали приазовцы, достаточно качественно усилились зимой, но результата это им не принесло. В случае победы подопечные Красноперова могут подняться на седьмое место, но удовлетворит ли такой результат амбициозный коллектив? Отметим, что из-за дисквалификации хозяевам не поможет Теплый, а гостям – Мочевинский и Плакса. Ожидаем бескомпромиссный футбол, ведь хотя бы завершить сезон на мажорной ноте у этих соперников есть шанс.

"Виктория" - "Кудровка-Нива"

24.05.2024. 13:00. "Юбилейный". Сумы

В гости к шестой команде группы приедет девятая. "Виктория" в прошлом туре уступила "Прикарпатью" и прервала серию из трех матчей без поражений. Подопечные Бессмертного выше седьмого места сезон не завершат даже в случае победы. Однако это не значит, что у хозяев не будет мотивации на эту игру. "Кудровка-Нива" продолжает бороться за пятое место. Подопечные Локтионова имеют одинаковое количество очков с "Прикарпатьме", поэтому их устроит только победа. Напомним, что игра первого круга в Буче завершилась победой "Кудровки-Нивы", хотя легко подопечным Локтионова тогда не было.