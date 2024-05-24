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Ингулец - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ингулец - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Карпати
В Петровом сыграют главный матч сезона в Первой лиге. "Карпаты" устроит даже ничья, а вот хозяева должны только побеждать. Напомним, что игра первого круга во Львове завершилась победой подопечных Лупашко. "Ингулец" выиграл шесть матчей подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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Просто Квашин (Харьков)
24.05.2024 в 09:22
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