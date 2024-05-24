Ингулец - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Петровом сыграют главный матч сезона в Первой лиге. "Карпаты" устроит даже ничья, а вот хозяева должны только побеждать. Напомним, что игра первого круга во Львове завершилась победой подопечных Лупашко. "Ингулец" выиграл шесть матчей подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.