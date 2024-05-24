  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Ингулец - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ингулец - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
Обновлено

Ингулец - Карпаты: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 24.05.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Ингулец - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Карпати

Новина українською

В Петровом сыграют главный матч сезона в Первой лиге. "Карпаты" устроит даже ничья, а вот хозяева должны только побеждать. Напомним, что игра первого круга во Львове завершилась победой подопечных Лупашко. "Ингулец" выиграл шесть матчей подряд и не собирается останавливаться на достигнутом.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Игра за чемпионство в Петровом. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
yellow-arrow
Спортдир Александрии, который был "отстранен" за кейс Калюжного, перейдет в Карпаты
Ингулец (Петрово) Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.05.2024 в 09:22
Це (к а ц а п с ь к е) чморило знаходиться на лікуванні в Київскій обласній психлікарні смт.Глеваха...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.05.2024 в 09:22
Це (к а ц а п с ь к е) чморило знаходиться на лікуванні в Київскій обласній психлікарні смт.Глеваха...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости