Все в руках Буковины. Что смотреть в субботу в Первой лиге

Завтра сыграют еще шесть матчей последнего тура сезона 2023/24 в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояния. Ожидаем интересные и интригующие матчи.

Группа "Выбывание"

"Буковина" - "Металлург"

25.05.2024. 13:00. "Буковина". Черновцы

В случае победы коллектив из Черновцов гарантирует себе первое место в группе, потому с мотивацией у "Буковины" проблем не будет. В первом матче без Андрея Мельничука буковинцы выиграли у "Горняка-Спорт", но эту игру нельзя назвать идеальной. Возвращение в Запорожье для подопечных Гая было очень успешным. Прервалась проигрышная клубная антирекордная серия "Металлурга" в Первой лиге, продолжавшаяся 8 игр. Запорожцы очень неожиданно благодаря голу Хуссина с пенальти обыграли "Подолье". "Металлург" занимает шестое место и, скорее всего, будет играть плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге.

"Подолье" - "Горняк-Спорт"

25.05.2024. 13:00. "Подолье". Хмельницкий

В прошлом туре впервые в 2024 году "Подолье" проиграло. Подопечные Костышина сенсационно уступили запорожскому "Металлургу". После перерыва хмельницкий коллектив доминировал, но свои моменты не реализовал и пропустил с пенальти. Таким образом, чтобы выиграть группу "Выбывание" "Подолье" должно выигрывать и надеяться на сенсацию в Черновцах. Шансов почти нет, а вот потерять второе место коллектив из Хмельницка может, ведь "Нива" отстает всего на одно очко. "Горняк-Спорт" уже не имеет турнирной мотивации, ведь следующий сезон команда начнет во Второй лиге.

"Нива" - "Кремень"

25.05.2024. 13:00. "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича". Тернополь

В прошлом туре завершилась ничейная домашняя клубная рекордная серия "Кремня" в Первой лиге, которая длилась 4 игры. Подопечные Климовского выиграли у "Хуста", но даже, несмотря на две победы подряд, остаться в Первой лиге команда не сможет. "Кремень" в следующем сезоне будет выступать во Второй лиге. Слишком поздно достиг прогресса в игре коллектив из Кременчуга. "У Нивы" еще есть шансы подняться на второе место, но для этого стоит побеждать и надеяться на потерю очков "Подолья". Неделю тому назад подопечные Стахива в компенсированное время спаслись в Чернигове, но до игры команды остается очень много вопросов.

"Металлист" - "Чернигов"

25.05.2024. 13:00. "Авангард". Ужгород

"Чернигов" в следующем сезоне будет играть во Второй лиге. Подопечные Чорного в прошлом туре сыграли достаточно качественно, но потеряли концентрацию и в компенсированное время дважды пропустили от "Нивы" и завершили противостояние вничью. "Металлист" занимает пятое место, но команде нельзя терять очки, ведь могут опуститься в зону переходных матчей. Именно у хозяев больше шансов на победу, потому что они мотивированы. У обеих команд существенные кадровые потери. "Чернигову" не помогут Школьный и Зенченко, а "Металлисту" - Гомес. Напомним, что игра первого круга завершилась сенсационной победой "северян" – 2:1.

"Хуст" - "Диназ"

25.05.2024. 13:00. "Карпаты". Хуст

Встреча четвертой и седьмой команд группы. Соперники еще не обеспечили себе участие в Первой лиге в следующем сезоне, поэтому эта игра очень важна для них. В прошлом туре прервалась победная домашняя клубная рекордная серия "Диназа" в Первой лиге, которая длилась 2 игры. В случае победы подопечные Головка смогут обойти "Хуст" и поднимутся из зоны переходных матчей. "Хуст" неделю назад уступил "Кремню" и подопечные Цыткина не имеют права проигрывать, ведь тогда они будут играть в плей-офф. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.

Группа "Чемпионская"

"Полтава" - "Прикарпатье"

25.05.2024. 13:30. "Молодежный". Полтава

Последняя команда группы будет принимать пятую. Победа позволит подопечным Рыпана завершить сезон на пятом месте и это приличный результат для коллектива, нестабильно проведшего вторую часть сезона. От полтавчан все ждали большего в 2024 году. Подопечные Сысенко сыграли явно ниже своих возможностей в большинстве матчей. Ожидаем, что даже при отсутствии турнирной мотивации "Полтава" настроится на эту игру и мы увидим интересный и результативный футбол.