Первая лига
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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
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Фото: ФК Лівий берег
На "Арене Левый берег" третья команда сезона будет принимать четвертую. Турнирные задачи соперники уже не решают, но это не значит, что игра не будет интересной. Также обращаем внимание на игру в Борисполе, где в случае победы "Мариуполь" сможет опередить "Агробизнес" и поднимется на седьмое место.
12:00. "Виктория" - ""Кудровка-Нива"
13:00. "Левый берег" - "Эпицентр"
13:00. "Мариуполь" - "Агробизнес"
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