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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Лівий берег

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На "Арене Левый берег" третья команда сезона будет принимать четвертую. Турнирные задачи соперники уже не решают, но это не значит, что игра не будет интересной. Также обращаем внимание на игру в Борисполе, где в случае победы "Мариуполь" сможет опередить "Агробизнес" и поднимется на седьмое место.

12:00. "Виктория" - ""Кудровка-Нива"

13:00. "Левый берег" - "Эпицентр"

13:00. "Мариуполь" - "Агробизнес"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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