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Президент Ингульца: Судейство? Я оху##ший! Чего раньше это нельзя было сделать?
Александр Поворознюк доволен судейством после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк отметил положительные изменения в работе судей после прихода в УАФ Андрея Шевченко и Екатерины Монзуль.
- Как оцените судейство в Первой лиге после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ?
- Если честно, то я оху##ший!
- В хорошем или плохом плане?
- Ну, конечно, в хорошем. Ну чего раньше это нельзя было сделать? Сейчас все по-другому. Арбитры судят честно. А раньше было как? Приезжают - и сразу: "Сколько?", "Кто?", "Как?".
Сейчас, когда приезжают, то я спрашиваю, мне же интересно: "Что и как происходит?". Арбитры отвечают: "Александр Григорьевич, то все в прошлом. Сейчас начинаем с чистого листа". Настолько приятно такое слышать! Ну почему раньше такое не сделали?!
- Раньше итальянцы были в судейском корпусе.
- Я об итальянцах давно говорил, просто меня никто слушать не хотел. Всех все устраивало, - сказал Поворознюк.
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