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Президент Ингульца: Судейство? Я оху##ший! Чего раньше это нельзя было сделать?

Первая лига

Александр Поворознюк доволен судейством после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ

Президент Ингульца: Судейство? Я оху##ший! Чего раньше это нельзя было сделать?

Фото: ФК Ингулец

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк отметил положительные изменения в работе судей после прихода в УАФ Андрея Шевченко и Екатерины Монзуль.

- Как оцените судейство в Первой лиге после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ?

- Если честно, то я оху##ший!

- В хорошем или плохом плане?

- Ну, конечно, в хорошем. Ну чего раньше это нельзя было сделать? Сейчас все по-другому. Арбитры судят честно. А раньше было как? Приезжают - и сразу: "Сколько?", "Кто?", "Как?".

Сейчас, когда приезжают, то я спрашиваю, мне же интересно: "Что и как происходит?". Арбитры отвечают: "Александр Григорьевич, то все в прошлом. Сейчас начинаем с чистого листа". Настолько приятно такое слышать! Ну почему раньше такое не сделали?!

- Раньше итальянцы были в судейском корпусе.

- Я об итальянцах давно говорил, просто меня никто слушать не хотел. Всех все устраивало, - сказал Поворознюк.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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