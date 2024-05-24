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Первая лига. Виктория – Кудровка-Нива 1:0. Замены Бессмертного сработали

Первая лига

Стартовая игра тура

Первая лига. Виктория – Кудровка-Нива 1:0. Замены Бессмертного сработали

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Виктория" в прошлом туре в гостях уступила "Прикарпатью" и опустилась на девятое место в группе. Победа могла позволить подопечным Анатолия Бессмертного подняться на седьмое место в турнирной таблице. "Кудровка-Нива" в прошлой игре дома сыграла вничью с "Мариуполем" и находится на шестом месте. Подопечные Романа Локтионова продолжали борьбу за пятое место.

В середине первого тайма хорошую возможность вывести гостей вперед лишился Тыменко. Нападающий "Кудровки-Нивы" не смог переиграть Литвиненко. Сразу после этого раздался сигнал воздушной тревоги и игра была остановлена. После возобновления игры голов в первой половине встречи не было.

На 72-й минуте хозяева открыли счет. Байдал подал в штрафную и мяч оказался у Шаврина, спокойно переигравшего голкипера - 1:0. Замены Бессмертного сработали. В итоге победа позволила "Виктории" подняться на седьмое место.

Группа "Чемпионская". Десятый тур

"Виктория" - "Кудровка-Нива" 1:0

Голы: Шаврин (72)

"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко – Ульянов, Кравчук, Сасовский, Корохов, Покотилюк, Лебеденко, Масшталир, Шарай, Чеглов, Ныч

"Кудровка-Нива" (стартовый состав): Лепка - Мачелюк, Мисюра, Сердюк, Рогозинский, Матвеев, Фальковский, Вечурко, Коркишко, Тепляков, Тыменко

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