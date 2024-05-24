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Ингулец – Карпаты 2:1. Панасенко приносит чемпионство
Игра за золото
Фото: ФК Інгулець
Центральный матч не только тура, но и всего чемпионата – за определение чемпиона. Подопечных Маркевича устраивала даже ничья, а вот хозяева должны были играть только на победу, ведь отставали от лидера на одно очко. Отметим, что петровцам из-за дисквалификации не мог помочь основной хавбек Ярослав Богунов.
Уже в дебюте противостояния защитники "Карпат" не уследили за Белоцерковцем, но Владимир не смог акцентированно пробить по воротам. На девятой минуте петровцы добились своего. После подачи с фланга с нескольких метров расстрелял пустые ворота Ситало – 1:0. Уверенно играли подопечные Лупашко, а у гостей ничего не получалось.
В середине первого тайма стандарт помог львовянам забить. После подачи с углового в дальний угол пробил Чех – 1:1. Для хавбека это дебютный гол за "Карпаты". Первый тайм дважды прерывался на воздушную тревогу, и это не могло не повлиять на характер игры. На перерыв команды ушли за ничейного результата, который устраивал гостей.
Во втором тайме первым номером играли петровцы, но с позиционным футболом у них ощущались проблемы. По счету гости играли уверенно, но от них хотелось видеть более активную игру в атаке. На 77-й минуте могли доигратся львовяне, но Ситало головой пробил выше ворот.
В компенсированное время все перевернулось с ног на голову. Панасенко решился на удар из-за пределов штрафной и попал в ближний угол – 2:1. В итоге "Ингулец" выигрывает Первую лигу.
Группа "Чемпионская". Десятый тур
"Ингулец" - "Карпаты" 2:1
Голы: Ситало (9), Панасенко (90+2) - Чех (20)
"Ингулец" (стартовый состав): Паламарчук - Мельничук, Малыш, Шершень, Козыренко, Кольцов, Сад, Пятов, Козак, Белоцерковец, Ситало
"Карпаты" (стартовый состав): Кожухарь - Сакив, Векляк, Бабогло, Чех, Козик, Клименко, Костенко, Полегенько, Чачуа, Невес
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