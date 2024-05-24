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Первая лига. Левый берег – Эпицентр 2:1. Волевая победа киевлян
Игра без турнирной мотивации
Фото: ФК Лівий берег
Встреча третьей и четвёртой команд группы. Обе команды никак не могли улучшить свое турнирное положение, поэтому игру рассматривали в качестве подготовки к плей-офф за повышение в классе. Отметим, что в этот тур киевляне дома не выигрывали три матча подряд, поэтому пытались порадовать собственных болельщиков.
Уже на восьмой минуте гости открыли счет. После подачи Кравчука головой в дальний угол пробил Бендера – 0:1. Для него это дебютный гол в нынешнем сезоне. Киевляне больше владели мячом, но довести свои атаки до логического завершения не могли. Подопечные Нагорняка при первой возможности выбегали в атаку и за это им следует отдать должное. После контратаки мог увеличить преимущество гостей Миронюк, но с его ударом справился Чеботарев.
На 27-й минуте должен был забивать Кравчук, но нападающий "Эпицентра" с пенальти не смог переиграть Чеботарева. Благодаря голкиперу хозяева оставались в игре. Больше до перерыва голов не забивали.
Киевляне активно начали второй тайм. Мог забивать Спиваков, но удар капитана "Левого берега" парировал Чернобай. Гости после перерыва играли на удержание счета. На 81-й минуте "Эпицентр" все-таки пропустил. Иван Когут из пределов штрафной мощно пробил в дальний угол – 1:1. На 87-й минуте после подачи с углового Сухоручко вывел киевлян вперед – 2:1. На последней минуте шанс сыграть в своем прощальном матче получил возможность 41-летний Андрей Запорожан. В итоге игра завершилась победой "Левого берега".
Группа "Чемпионская". Десятый тур
"Левый берег" - "Эпицентр" 2:1
Голы: И. Когут (81), Сухоручко (8?) - Бендера (8)
Нереализованный пенальти: Кравчук (27)
"Левый берег" (стартовый состав): Чеботарев – Дударенко, Соколов, Слотюк, Швец, Спиваков, Дедух, М. Когут, Синица, Сухоручко, Войцеховский
"Эпицентр" (стартовый состав): Чернобай – Григоращук, В. Кристин, Жмуйда, Климец, Миронюк, С. Кристин, Беженар, Стень, Бендера, Кравчук
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