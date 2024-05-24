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Первая лига. Мариуполь – Агробизнес 1:1. Ничья в Борисполе
Боевая игра
Фото: ФК Агробізнес
Поединок седьмой и восьмой команд группы. "Мариуполь" в прошлом туре в гостях сыграл вничью с "Кудровкой-Нивой" и находится на восьмом месте группы. Победа могла позволить приазовцам обойти "Агробизнес" и подняться на седьмое место.
Хороший первый тайм был подарили зрителям команды. Уже на четвертой минуте после ошибки игроков "Агробизнеса" мяч оказался у Мельниченко, который шикарный удар попал в верхний угол - 1:0. Безусловно, этот гол станет украшением тура. В середине первой половины встречи Толочко реализовал пенальти и сравнял счет. Гости этого гола заслужили своей игрой. Интересный первый тайм завершился вничью.
Вырвать победу никто из соперников не смог. В итоге игра завершилась вничью.
"Мариуполь" - "Агробизнес" 1:1
Голы: Мельниченко (4) - Толочко (26, пен)
"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Терехов, Жовтенко, Фатеев, Малаки, Мельниченко, Гошкодеря, М. Зубков, Пуды, Савин, И. Зубков
"Агробизнес" (стартовый состав): Минчев - Билый, Мячин, Заец, Слива, Лень, Толочко, Гаврушко, Галенков, Кузьмин, Волков
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