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Первая лига. Мариуполь – Агробизнес 1:1. Ничья в Борисполе

Первая лига

Боевая игра

Первая лига. Мариуполь – Агробизнес 1:1. Ничья в Борисполе

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Поединок седьмой и восьмой команд группы. "Мариуполь" в прошлом туре в гостях сыграл вничью с "Кудровкой-Нивой" и находится на восьмом месте группы. Победа могла позволить приазовцам обойти "Агробизнес" и подняться на седьмое место.

Хороший первый тайм был подарили зрителям команды. Уже на четвертой минуте после ошибки игроков "Агробизнеса" мяч оказался у Мельниченко, который шикарный удар попал в верхний угол - 1:0. Безусловно, этот гол станет украшением тура. В середине первой половины встречи Толочко реализовал пенальти и сравнял счет. Гости этого гола заслужили своей игрой. Интересный первый тайм завершился вничью.

Вырвать победу никто из соперников не смог. В итоге игра завершилась вничью.

"Мариуполь" - "Агробизнес" 1:1

Голы: Мельниченко (4) - Толочко (26, пен)

"Мариуполь" (стартовый состав): Караващенко – Терехов, Жовтенко, Фатеев, Малаки, Мельниченко, Гошкодеря, М. Зубков, Пуды, Савин, И. Зубков

"Агробизнес" (стартовый состав): Минчев - Билый, Мячин, Заец, Слива, Лень, Толочко, Гаврушко, Галенков, Кузьмин, Волков

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