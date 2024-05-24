Владелец Ингульца назвал невероятную сумму, в которую обошлось строительство нового стадиона

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о новой арене команды из Петрово.

- На каком этапе сейчас строительство нового стадиона "Ингульца"?

- Даю 200%, что в новом сезоне мы будем играть на новом стадионе. Сейчас там работает 120 человек. Недавно приезжала комиссия из УАФ, мы за эти три дня сделали столько, что я сам не ожидал. До конца июля мы его точно сдадим в эксплуатацию и выполним все требования, которые нам поставил комитет УАФ. Единственное, что можем не успеть - это сделать что-то за стадионом. Но трибуны, парковка полностью готовы, даже сетки за воротами натянуты.

- Во сколько вам обошлось строительство стадиона? Слышал, что в 700 тысяч.

- Сколько?! Да ну! Вы в каких деньгах говорите?

- В долларах.

- Четыре миллиона евро! Вы, когда сюда приедете, то будете в приятном шоке, - рассказал Поворознюк.