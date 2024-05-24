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Владелец Ингульца назвал невероятную сумму, в которую обошлось строительство нового стадиона
Не пожалел денег
facebook.com/FCInhulets
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о новой арене команды из Петрово.
- На каком этапе сейчас строительство нового стадиона "Ингульца"?
- Даю 200%, что в новом сезоне мы будем играть на новом стадионе. Сейчас там работает 120 человек. Недавно приезжала комиссия из УАФ, мы за эти три дня сделали столько, что я сам не ожидал. До конца июля мы его точно сдадим в эксплуатацию и выполним все требования, которые нам поставил комитет УАФ. Единственное, что можем не успеть - это сделать что-то за стадионом. Но трибуны, парковка полностью готовы, даже сетки за воротами натянуты.
- Во сколько вам обошлось строительство стадиона? Слышал, что в 700 тысяч.
- Сколько?! Да ну! Вы в каких деньгах говорите?
- В долларах.
- Четыре миллиона евро! Вы, когда сюда приедете, то будете в приятном шоке, - рассказал Поворознюк.
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