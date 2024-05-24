Ингулец обыграл Карпаты и завоевал чемпионство в Первой лиге

В пятницу, 24 мая, состоялись матчи заключительного, 10-го тура Чемпионской группы Первой лиги .

В чемпионском матче за 1-е место в группе "Ингулец" принимал "Карпаты", при этом львовян в этом матче устраивала и ничья. Тем не менее, "Ингулец" вырвал победу на 90+2 минуте матче (2:1) и завоевал чемпионство в Первой лиге.

У "Карпат" второе место и обе команды завоевали путевки в УПЛ,

3-е и 4-е места в таблице заняли "Левый Берег" и "Эпицентр", которые сыграют в переходных матчах с командами УПЛ.