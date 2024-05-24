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Ингулец обыграл Карпаты и завоевал чемпионство в Первой лиге

Первая лига

Регулярный сезон в Чемпионской группе Первой лиги завершен

Ингулец обыграл Карпаты и завоевал чемпионство в Первой лиге

instagram.com/fcinhulets

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 24 мая, состоялись матчи заключительного, 10-го тура Чемпионской группы Первой лиги.

В чемпионском матче за 1-е место в группе "Ингулец" принимал "Карпаты", при этом львовян в этом матче устраивала и ничья. Тем не менее, "Ингулец" вырвал победу на 90+2 минуте матче (2:1) и завоевал чемпионство в Первой лиге.

У "Карпат" второе место и обе команды завоевали путевки в УПЛ,

3-е и 4-е места в таблице заняли "Левый Берег" и "Эпицентр", которые сыграют в переходных матчах с командами УПЛ.

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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
24.05.2024 в 17:22
Звісно, що попереду 2.5 місяці до старту нового сезону УПЛ, але в поточних складах обидві команди виглядають як борці за виживання
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Комментарии 4
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xo66it (Оболонський Рейх)
24.05.2024 в 17:22
Звісно, що попереду 2.5 місяці до старту нового сезону УПЛ, але в поточних складах обидві команди виглядають як борці за виживання
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Sandra777 (Львів)
24.05.2024 в 17:15
Можна зіграти 1 ,2 ну 3 поганих ігор а коли всі погані то вже до тренера але до якого їх там 69 а толку нема
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ANESTEZIO (Вінниця )
24.05.2024 в 16:51
Карпати знов програли в футбол . Пам'ятаю як колись перемогли Шелбурн 1:0, всі так раділи, так раділи, що Кузя не правий, але через два тижні після 1:3 у відповіді виявилося , що правий
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Prideman (Lviv)
24.05.2024 в 16:33
Заслужено
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