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Ингулец обыграл Карпаты и завоевал чемпионство в Первой лиге
Регулярный сезон в Чемпионской группе Первой лиги завершен
instagram.com/fcinhulets
В пятницу, 24 мая, состоялись матчи заключительного, 10-го тура Чемпионской группы
В чемпионском матче за 1-е место в группе "Ингулец" принимал "Карпаты", при этом львовян в этом матче устраивала и ничья. Тем не менее, "Ингулец" вырвал победу на 90+2 минуте матче (2:1) и завоевал чемпионство в Первой лиге.
У "Карпат" второе место и обе команды завоевали путевки в УПЛ,
3-е и 4-е места в таблице заняли "Левый Берег" и "Эпицентр", которые сыграют в переходных матчах с командами УПЛ.
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