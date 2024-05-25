Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня сыграют еще шесть матчей последнего тура в Первой лиге. "Буковина" на два очка опережает "Подолье". В последнем туре коллектив из Черновцов будет играть против "Металлурга", потому все в их руках. Интересная борьба будет между "Хустом", "Металлистом", "Металлургом" и "Диназом" за четвертое-пятое места, позволяющие сохранить прописку в Первой лиге. Напомним, что шестая и седьмая команды будут играть в переходных играх.

13:00. "Буковина" - "Металлург"

13:00. "Подолье" - "Горняк-Спорт"

13:00. "Хуст" - "Диназ"

13:00. "Металлист" - "Чернигов"

13:00. "Нива" - "Кремень"

13:30. "Полтава" - "Прикарпатье"