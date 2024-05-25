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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Первая лига
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Последние матчи сезона

Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Діназ

Новина українською

Сегодня сыграют еще шесть матчей последнего тура в Первой лиге. "Буковина" на два очка опережает "Подолье". В последнем туре коллектив из Черновцов будет играть против "Металлурга", потому все в их руках. Интересная борьба будет между "Хустом", "Металлистом", "Металлургом" и "Диназом" за четвертое-пятое места, позволяющие сохранить прописку в Первой лиге. Напомним, что шестая и седьмая команды будут играть в переходных играх.

13:00. "Буковина" - "Металлург"

13:00. "Подолье" - "Горняк-Спорт"

13:00. "Хуст" - "Диназ"

13:00. "Металлист" - "Чернигов"

13:00. "Нива" - "Кремень"

13:30. "Полтава" - "Прикарпатье"

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Буковина (Черновцы) Кремень (Кременчуг) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) СК Полтава Диназ (Вышгород) Нива (Тернополь) Прикарпатье (Ивано-Франковск) Металлург (Запорожье) Металлист (Харьков) ФК Чернигов ФК Хуст
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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