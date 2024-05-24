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Поворознюк: К Козловскому можно относиться по-разному, но его работа в Рухе заслуживает уважения - снимаю шляпу

Первая лига
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Президент Ингульца охарактеризовал нынешний сезон в УПЛ

Поворознюк: К Козловскому можно относиться по-разному, но его работа в Рухе заслуживает уважения - снимаю шляпу

fcrukh.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк высказал свое мнение о борьбе в текущем сезоне УПЛ.

– Какая цель будет стоять перед "Ингульцом" в первом сезоне после возвращения в УПЛ?

– В первый сезон мы хотим закрепиться, а дальше будем бежать вперед и смотреть по ситуации. Ставку будем делать на перспективную молодежь, как это делает "Рух".

К Грише Козловскому можно относиться по-разному, но его работа в "Рухе" заслуживает уважения. Есть "великие" инвалиды, которые ходят из клуба в клуб и цены себе не составят. А в "Рухе" разрывают молодые пацаны. Красавцы! Снимаю перед Гришей шляпу.

– То есть, "Ингулец" будет брать пример с "Руха"?

– Конечно.

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– Кто вам понравился в УПЛ в этом сезоне, кроме "Руха"?

– ЛНЗ мне понравился. Красавцы! Хотя поначалу они тоже наделали много ошибок с составом, но потом выровняли ситуацию. Вот мы хотим в первый сезон в УПЛ закрепиться как ЛНЗ, а потом будем ставить более амбициозные задачи.

– А кто со знаком минус вас удивил?

– Больше всего меня удивило "Полесье". При тех деньгах, которые вкладывает Гена (Буткевич – прим.) в клуб, от "Полесья" ждали большего. На мой взгляд, Буткевич немного передержал Калитвинцева. Его нужно было убирать раньше и все было бы иначе.

– "Шахтер" справедливо стал чемпионом?

– Да. Кто бы что ни говорил, но "Шахтер" был сильнее.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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