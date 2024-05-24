Первая лига
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Официально: Кривенцов - главный тренер Буковины
В клубе на следующий сезон ставят серьезные задачи
bukfc.com
Перволиговская "
Соглашение сторон рассчитано на один год с опцией продления.
Кривенцов уже прибыл в расположение "Буковины" для того, чтобы как можно скорее приступить к формированию нового состава команды.
Напомним, что в УПЛ тренер известен по работе с "Металлистом 1925" и "Зарей".
"Буковина" за тур до финиша сезона лидирует в группе за Выбывание Первой лиги.
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Источник:Буковина
Опубликовал: Михаил Черныш
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