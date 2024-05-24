Официально: Кривенцов - главный тренер Буковины

Перволиговская " Буковина " официально объявила о назначении на пост главного тренера команды 50-летнего Валерия Кривенцова.

Соглашение сторон рассчитано на один год с опцией продления.

Кривенцов уже прибыл в расположение "Буковины" для того, чтобы как можно скорее приступить к формированию нового состава команды.

Напомним, что в УПЛ тренер известен по работе с "Металлистом 1925" и "Зарей".

"Буковина" за тур до финиша сезона лидирует в группе за Выбывание Первой лиги.