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Официально: Кривенцов - главный тренер Буковины

Первая лига
Обновлено

В клубе на следующий сезон ставят серьезные задачи

Официально: Кривенцов - главный тренер Буковины

bukfc.com

Новина українською

Перволиговская "Буковина" официально объявила о назначении на пост главного тренера команды 50-летнего Валерия Кривенцова.

Соглашение сторон рассчитано на один год с опцией продления.

Кривенцов уже прибыл в расположение "Буковины" для того, чтобы как можно скорее приступить к формированию нового состава команды.

Напомним, что в УПЛ тренер известен по работе с "Металлистом 1925" и "Зарей".

"Буковина" за тур до финиша сезона лидирует в группе за Выбывание Первой лиги.

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Источник:
Буковина
Опубликовал: Михаил Черныш
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