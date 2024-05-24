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Маркевич: 60% игроков Карпат уровень УПЛ не тянут

Первая лига
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В чемпионской группе Первой лиги Ингулец дважды обыграл Карпаты

Маркевич: 60% игроков Карпат уровень УПЛ не тянут

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Главный тренер "Карпат"Мирон Маркевич подвел итог матча заключительного тура Первой лиги с "Ингульцом" (1:2).

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– Во-первых, поздравляю "Ингулец" с победой. Они больше стремились и заслужили его. Именно после домашней игры с "Ингульцом" нас начало лихорадить. Это более опытная команда, состоящая из игроков, выступавших в УПЛ. Наша команда собрана на скорую руку. В принципе мы задачу выполнили. Но понимаем, что для выступлений в Премьер-лиге нужно качественно изменить состав. Имеющаяся команда этот уровень не потянет. Желаю успехов "Ингульцу". Если они усилятся 2-3 футболистами, то в элите не потеряются.

– Какой процент футболистов "Карпатам" нужно заменить?

– Хорошо все нужно проанализировать. Но не надо быть большим специалистом, чтобы заключить – процентов 60 не тянут… В Премьер-лиге другие скорости, другой уровень борьбы. Сегодняшняя игра это доказала.

– Впереди межсезонье. Есть ли у "Карпат" планы подготовки к следующему чемпионату?

– Конечно. Но для этого нужно понимать, каких футболистов нам удастся подписать. Это самое важное. Задание мы выполнили, но следует двигаться дальше.

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– "Ингулец" дважды победил "Карпаты". По вашему мнению, в чем состоит этот фактор неудобного соперника?

– Как я уже говорил, у вас опытная команда. Хороший тренер поставил игру. Все логично. Нам следует к этому стремиться. Еще год назад у нас команды как таковой не было. Мы собрали ее, выполнили задание. Теперь нужно думать о перспективе.

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Источник:
Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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