  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Спортдиректор Буковины: В нашем шорт-листе на пост тренера фигурировало около пяти кандидатур
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортдиректор Буковины: В нашем шорт-листе на пост тренера фигурировало около пяти кандидатур

Первая лига
Обновлено

Команду принял Валерий Кривенцов

Спортдиректор Буковины: В нашем шорт-листе на пост тренера фигурировало около пяти кандидатур

bukfc.com

Новина українською

Спортивный директор перволиговской "Буковины" Григорий Чурилов рассказал о назначении новым главным тренером команды Валерия Кривенцова.

Читайте такжеОфициально: Кривенцов - главный тренер Буковины

- Григорий Владимирович, выбор сделан. Это было единоличное решение господина Дубинского (инвестора клуба, - прим.)?

- Да, Владимир Михайлович лично принимал решение по главному тренеру.

- Кого еще рассматривала "Буковина" на должность главного тренера?

- В медиа можно было услышать около семи-восьми фамилий. В нашем шорт-листе фигурировало около пяти кандидатур.

- Мельничук и Соловьев остаются в структуре "Буковины" после назначения Кривенцова?

- На данный момент я не могу ответить на этот вопрос.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- А кто выведет "Буковину" на последний матч чемпионата?

- Это буду я.

По теме
yellow-arrow
Эгиналдо за свое поведение в матче с Динамо получил 3 матча дисквалификации
yellow-arrow
Карпаты проявляют интерес к одному из лидеров Полесья
yellow-arrow
Поворознюк: Будущее Украины вижу только с Зеленским, а будущее нашего футбола - только с Ребровым
Валерий Кривенцов Буковина (Черновцы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости