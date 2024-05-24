Спортдиректор Буковины: В нашем шорт-листе на пост тренера фигурировало около пяти кандидатур

Спортивный директор перволиговской "Буковины" Григорий Чурилов рассказал о назначении новым главным тренером команды Валерия Кривенцова.

- Григорий Владимирович, выбор сделан. Это было единоличное решение господина Дубинского (инвестора клуба, - прим.)?

- Да, Владимир Михайлович лично принимал решение по главному тренеру.

- Кого еще рассматривала "Буковина" на должность главного тренера?

- В медиа можно было услышать около семи-восьми фамилий. В нашем шорт-листе фигурировало около пяти кандидатур.

- Мельничук и Соловьев остаются в структуре "Буковины" после назначения Кривенцова?

- На данный момент я не могу ответить на этот вопрос.

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- А кто выведет "Буковину" на последний матч чемпионата?

- Это буду я.