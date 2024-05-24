Карпаты проявляют интерес к одному из лидеров Полесья

"Карпаты" проявляют интерес к ключевому опорнику " Полесья " Вячеславу Танковскому.

Особо много информации ТаТоТаке не дает, а лишь заявляет, что интерес "довольно конкретный".

Напомним, что в текущем сезоне 28-летний хавбек провел за "Полесье" 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.