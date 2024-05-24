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Карпаты проявляют интерес к одному из лидеров Полесья
И интерес довольно конкретный
polissyafc.com
"Карпаты" проявляют интерес к ключевому опорнику "
Особо много информации ТаТоТаке не дает, а лишь заявляет, что интерес "довольно конкретный".
Напомним, что в текущем сезоне 28-летний хавбек провел за "Полесье" 26 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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Петруха
24.05.2024 в 21:58
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