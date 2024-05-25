Первая лига. Хуст – Диназ 1:7. Что это было?

Четвертая команда этого сезона Первой лиги принимала седьмой. Вышгородцев устраивала только победа, ведь в таком случае подопечные Головко могли сохранить прописку в Первой лиге на следующий сезон. Также на максимальный результат настраивались и хозяева, перед игрой себе еще ничего не гарантировавшие.

Уже к середине первой половины встречи вышгородцы отличились дважды. Сначала на 17-й минуте после подачи с фланга головой в дальний угол пробил Новиков – 0:1. Через две минуты гости увеличили свое преимущество. Выход один на один хладнокровно реализовал Мораренко – 0:2. Еще до перерыва Паламар с пенальти довел счет до разгромного - 0:3. Такого развития событий точно никто не ожидал. Провальный первый тайм для "Хуста".

На 47-й минуте избиение "Хуста" продолжилось. Мяч в свой актив записал Соловьев – 0:4. Снова бездарно сыграли защитники хозяев. На 53-й минуте гости забили еще. С нескольких метров со второй попытки расстрелял Белименко опытный Мартынюк – 0:5. "Хуст" все же гол престижа забил. Одиннадцатиметровый реализовал Станкович – 1:5. Как оказалось, это еще было не все. На 76-й минуте буквально занес мяч в ворота Коваленко – 1:6. Через шесть минул забил и Шевченко - 1:7.

В итоге "Диназ" поднимается на пятое место, а "Хуст" будет играть в плей-офф за сохранение прописки в Первой лиге.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Хуст" - "Диназ" 1:7

Голы: Станкович (56, пен) Новиков (17), Мораренко (19), Паламар (35, пен), Соловйов (47), Мартынюк (53), Коваленко (76), Шевченко (82)

"Хуст" (стартовый состав): Белименко – Иванов, Колчин, Павлыч, Червинский, Шевчук, Новиков, Приходько, Пилип, Борисенко, Станкович

"Диназ" (стартовый состав): Дмитренко – Ярмак, Мартынюк, Соловьев, Мораренко, Литвинов, Рудавский, Пономарь, Сейтхалилов, Борисенко, Новиков