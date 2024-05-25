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Металлист – Чернигов 1:1. Харьковчане остаются в Первой лиге

Первая лига

Важный матч для хозяев

Металлист – Чернигов 1:1. Харьковчане остаются в Первой лиге

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Победа гарантировала участие в следующем сезоне Первой лиги подопечным Анищенко. Гости турнирной мотивации не имели, ведь они уже досрочно понизились в классе. Ввиду этого фаворитами противостояния считались хозяева, которым было что терять.

Хозяева активно начали встречу и реализовали свое игровое преимущество на двенадцатой минуте. После прострела Пидручного расстрелял ворота Тепляков – 1:0. Коллектив из Чернигова не мог спокойно выйти из защиты в атаку. Работы у Рыбака не было. По счету подопечные Анищенко играли уверенно. Могли увеличивать свое преимущество футболисты "Металлиста", но до перерыва больше не смогли забить. Гости же свою возможность реализовали в компенсированное время. Мяч в свой актив записал Ментей - 1:1.

Сразу после перерыва продолжили оказывать давление на защиту "Чернигова" подопечные Анищенко, но забить им никак не удавалось. Стоит отметить Рощинского, игравшего надежно. На 73-й минуте Вересоцкий получил вторую желтую и оставил "Чернигов" в меньшинстве. Однако реализовать численное большинство харьковчане не смогли. "Металлист" завершает сезон на четвертом месте.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Металлист" - "Чернигов" 1:1

Голы: Тепляков (12) - Ментей (45+2)

Удаление: Вересоцкий (73)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак – Вернаттус, Федорив, Порох, Бусько, Пидручный, Багачанский, Исаенко, Синчук, Тепляков, П. Луцив

"Чернигов" (стартовый состав): Рощинский – Шумило, Галстян, Вересоцкий, Осипенко, Мироненко, Бибык, Сахно, Ментей, Безгубченко, Федосов

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Металлист (Харьков) ФК Чернигов
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 15:06
Удаление... гнида ярославский с судьями не прекращает работать
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
25.05.2024 в 15:06
Удаление... гнида ярославский с судьями не прекращает работать
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0
1
Алекс Старков (Чернігів)
25.05.2024 в 15:45
Справа не в арбітрі. Команда з мого міста отримує дуже багато вилучень, в тому числі і головний тренер. Так, мабуть ФК Чернігів отримав місце у першій лізі досить несподівано і не був готовий до неї. Але ж якась дисціплина повинна бути, по-перше у тренера.
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