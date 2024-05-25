Первая лига. Подолье – Горняк-Спорт 2:0. Дубль Кобзаря

В прошлом туре коллектив из Хмельницка впервые в 2024 году проиграл. "Подолье" сенсационно уступило "Металлургу" в Запорожье. Таким образом, шансов на первое место почти не оставалось, ведь стоило не только побеждать "Горняк-Спорт", но и надеяться на сенсацию в Черновцах. Команда Валерия Куценко не зависимо от результата в следующем сезоне будет играть во Второй лиге.

Уже к двенадцатой минуте хозяева успели отличиться дважды. Сначала на третьей минуте Богдан Кобзар уверенно реализовал пенальти. Через девять минут Кобзар после передачи Оробца второй раз в матче переиграл Шухмана. Ужасно сыграли защитники "Горняка-Спорт". Больше голов в первой половине встречи не было.

Во втором тайме счет не поменялся. Таким образом, "Подолье" завершает сезон на втором месте, а "Горняк-Спорт" - вылетает.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Подолье" - "Горняк-Спорт" 2:0

Голы: Кобзар (3, пен, 12)

"Подолье" (стартовый состав): Непогодов – Симинин, Пасечник, Цибульнык, Савчук, Прихна, Снижко, Гемега, Оробец, Кулиш, Кобзар

"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман – Высочин, Мороз, Юрченко, Шептицкий, Одог, Гора, Подрезан, Черткоев, Студенко, Нижник