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Первая лига. Подолье – Горняк-Спорт 2:0. Дубль Кобзаря
Хозяева играли без главного тренера
Фото: ФК Поділля
В прошлом туре коллектив из Хмельницка впервые в 2024 году проиграл. "Подолье" сенсационно уступило "Металлургу" в Запорожье. Таким образом, шансов на первое место почти не оставалось, ведь стоило не только побеждать "Горняк-Спорт", но и надеяться на сенсацию в Черновцах. Команда Валерия Куценко не зависимо от результата в следующем сезоне будет играть во Второй лиге.
Уже к двенадцатой минуте хозяева успели отличиться дважды. Сначала на третьей минуте Богдан Кобзар уверенно реализовал пенальти. Через девять минут Кобзар после передачи Оробца второй раз в матче переиграл Шухмана. Ужасно сыграли защитники "Горняка-Спорт". Больше голов в первой половине встречи не было.
Во втором тайме счет не поменялся. Таким образом, "Подолье" завершает сезон на втором месте, а "Горняк-Спорт" - вылетает.
Группа "Выбывание". Десятый тур
"Подолье" - "Горняк-Спорт" 2:0
Голы: Кобзар (3, пен, 12)
"Подолье" (стартовый состав): Непогодов – Симинин, Пасечник, Цибульнык, Савчук, Прихна, Снижко, Гемега, Оробец, Кулиш, Кобзар
"Горняк-Спорт" (стартовый состав): Шухман – Высочин, Мороз, Юрченко, Шептицкий, Одог, Гора, Подрезан, Черткоев, Студенко, Нижник
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