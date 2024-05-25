Первая лига. Буковина – Металлург 2:0. Коллектив из Черновцов выигрывает группу Выбывание

Поединок лидера и шестой группы группы. Подопечные Григория Чурилова в случае победы останутся на первом месте. "Металлург" в прошлом туре наконец-то прервал свою серию из поражений. Только победа могла позволить команде Антона Гая подняться из зоны переходных матчей.

Еще в первом тайме судьба противостояния была решена. На тринадцатой минуте отличился Андрейчук, а через две минуты – Будняк. Коллектив из Черновцов уже в дебюте противостояния продемонстрировал свой класс. Шансов у запорожцев не было.

Во второй половине встречи подопечные Гая стремились забить хотя бы раз, но добиться своего не смогли. Хозяева поля играли достаточно уверенно. Таким образом, "Буковина" выигрывает группу "Выбывание", а "Металлург" будет играть в плей-офф.

Группа "Выбывание". Десятый тур

"Буковина" - "Металлург" 2:0

Голы: Андрейчук (13), Будняк (15)

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев – Андрейчук, Бодня, Будняк, Гончарук, Дворовенко, Лопыренок, Новотрясов, Пец, Солдат, Хамелюк

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко – Страдс, Костюченко, Баранюк, Куралех, Крапивный, Кузьмович, Хусин, Гуменяк, Шейн, Юдин