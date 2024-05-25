Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Нива – Кремень 1:1. По голу в каждом из таймов
Гости не имели турнирной мотивации
Фото: ФК Нива Тернопіль
"Нива" в прошлом туре в гостях сыграла вничью с "Черниговом" и продолжает находиться на третьем месте группы. "Кремень" в предыдущей игре дома победил "Хуст" и находится на восьмом месте. Команда Игоря Климовского независимо от результата переходит во Вторую лигу.
Судьбу первого тайма решил эпизод, произошедший на 41-й минуте. Богдан Козак своим результативным ударом вывел хозяев поля вперед. Продержаться до перерыва подопечные Климовского не смогли. Во второй половине встречи гости все же смогли отыграться. На 72-й минуте одиннадцатиметровый реализовал Иван Куць – 1:1. Таким образом, "Нива" завершает сезон на третьем месте, а "Кремень" – на восьмом.
Группа "Выбывание". Десятый тур
"Нива" - "Кремень" 1:1
Голы: Козак (41) - Куць (72)
"Нива" (стартовый состав): Ольховый - Зинь, Мудрый, Хрустовка, Бэй, Волохатый, Дорошенко, Козак, Голуб, Кицун, Ризнык
"Кремень" (стартовый состав): Коркодим - Дудник, Аркуша, Паламарчук, Азизов, Панчишин, Галоян, Жданович, Глоба. Обамина, Куць
Популярное сейчас
- Трофей Пичичи может получить несколько футболистов. Marca объяснила правила награды, за которую борется Довбик
- Рух – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Рух – Динамо. Анонс и прогноз матча 30-го тура Украинской Премьер-лиги на 25.05.2024
- Ингулец – Карпаты 2:1. Панасенко приносит чемпионство
- Девушка звезды сенсационной Болоньи приревновала футболиста к журналистке и устроила забавную сцену. ВИДЕО
- Звездный полузащитник Тоттенхэма закрутил роман со сногсшибательной моделью. ФОТО