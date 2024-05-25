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Лупашко: У нас есть свой стиль, от которого мы не отойдем

Первая лига
Обновлено

Не собирается отказываться от атакующего футбола

Лупашко: У нас есть свой стиль, от которого мы не отойдем

Фото: ФК Інгулець

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Владислав Лупашко прокомментировал выход команды в УПЛ.

"Задачу выйти в УПЛ мы выполнили заранее, но перед игрой с "Карпатами" с ребятами поговорили о том, что мы много в чем сильнее соперников в Первой лиге и мы должны выиграть чемпионат. Было тяжело, ведь еще до первой встречи с "Карпатами" мы им уступали 8 очков. О премиальных разговора конкретного по сумме не было. У президента были эмоции после игры. Я не знаю объем премиальных, но надеюсь, что все будут довольны.

Наш стиль игры? Мы понимали, что если упростим игру, то где-то могли бы легче добывать результат. Но мы ребятам сразу сказали, что мы будем играть в свой футбол еще в первом туре. И пусть начали сезон довольно сложно и пошли слухи о переменах, но мы сохранили наш атакующий футбол. У нас есть свой стиль, от которого мы не отойдем.

Если скажем ребятам, что в УПЛ будем играть от обороны, то они будут разочарованы".

Напомним, "Ингулец" выиграл у "Карпат" и стал чемпионом Первой лиги.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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