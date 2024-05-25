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Первая лига. Полтава – Прикарпатье 3:0. Подопечные Рыпана разочаровали

Первая лига

Команды остались при своих

Первая лига. Полтава – Прикарпатье 3:0. Подопечные Рыпана разочаровали

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч последней и пятой команды группы. "Полтава" после гостевого поражения от "Агробизнеса" опустилась на турнирное дно группы. "Прикарпатье" в прошлом туре дома победило "Викторию" и поднялось на в топ-5.

Ближе к завершению первого тайма хозяева открыли счет. Щербак прострелил, а Одарюк пробил в дальний угол – 1:0. В раздевалку увеличил преимущество полтавчан Вивдич – 2:0. В начале второго тайма Максим Горжуй довел счет до разгромного – 3:0. Однако эта победа не позволила подопечным Сысенко подняться с последнего места. "Прикарпатье" завершает сезон на пятом месте.

Группа "Чемпионская". Десятый тур

"Полтава" - "Прикарпатье" 3:0

Голы: Одарюк (34), Вивдич(43), Горжуй (50)

Удаление: Хома (87)

"Полтава" (стартовый состав): Васецкий - Савенков, Ходуля, Пидлепич, Перебора, Плахтырь, Шаповалов, Горжуй, Одарюк, Щербак, Вивдич

"Прикарпатье" (стартовый состав): Бобинец – Француз, Болденков, Швец, Титов, Соловьев, Радульский, Рудюк, Бучакчийский, Цюцюра, Хома

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