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Ингулец продлил контракты с тремя игроками

Первая лига

Артемом Ситало, Михаилом Шершнем и Александром Козаком

Ингулец продлил контракты с тремя игроками

ФК "ІНГУЛЕЦЬ"

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"Ингулец" продлил контракты с нападающим Артемом Ситалом, защитником Михаилом Шершнем и полузащитником Александром Козаком.

За этот сезон Ситал провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. Михаил Шершень принял участие в 19 играх, в которых забил 3 гола. А полузащитник Козак сыграл в 15 матчах, отличившихся 8 голами.

Напомним, "Ингулец" выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ.

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Источник:
ФК "ІНГУЛЕЦЬ"
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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