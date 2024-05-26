Ингулец продлил контракты с тремя игроками

"Ингулец" продлил контракты с нападающим Артемом Ситалом, защитником Михаилом Шершнем и полузащитником Александром Козаком.

За этот сезон Ситал провел 17 матчей, в которых забил 5 голов. Михаил Шершень принял участие в 19 играх, в которых забил 3 гола. А полузащитник Козак сыграл в 15 матчах, отличившихся 8 голами.

Напомним, "Ингулец" выиграл Первую лигу и вышел в УПЛ.