ФСК Мариуполь подколол Металлист 1925 после вылета харьковчан в Первую лигу

Вчера подопечные Скрипника потерпели поражение и покинули элитный дивизион. ФСК "Мариуполь", который по итогам второго этапа Первой лиги занял 9-е место в группе повышения, поздравил желто-синих с возвращением в ПФЛ.

До середины 2022 года ФСК выступал под названием "Яруд". Коллектив играет на профессиональном уровне с 2020-го. Уходящий сезон стал самым успешным для скромной команды.

Ныне клуб принимает соперников на стадионе "Колос" в Борисполе.