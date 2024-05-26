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ФСК Мариуполь подколол Металлист 1925 после вылета харьковчан в Первую лигу

Первая лига

Зелено-белые отреагировали на понижение в классе команды со Слобожанщины

ФСК Мариуполь подколол Металлист 1925 после вылета харьковчан в Первую лигу

Фото: ФСК Маріуполь

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Вчера подопечные Скрипника потерпели поражение и покинули элитный дивизион. ФСК "Мариуполь", который по итогам второго этапа Первой лиги занял 9-е место в группе повышения, поздравил желто-синих с возвращением в ПФЛ.

До середины 2022 года ФСК выступал под названием "Яруд". Коллектив играет на профессиональном уровне с 2020-го. Уходящий сезон стал самым успешным для скромной команды.

Ныне клуб принимает соперников на стадионе "Колос" в Борисполе.

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Металлист 1925 (Харьков) ФСК Мариуполь
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Источник:
Зоря Лондонск
Опубликовал: Александр Симченко
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