Первая лига
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ФСК Мариуполь подколол Металлист 1925 после вылета харьковчан в Первую лигу
Зелено-белые отреагировали на понижение в классе команды со Слобожанщины
Фото: ФСК Маріуполь
Вчера подопечные Скрипника потерпели поражение и покинули элитный дивизион. ФСК "Мариуполь", который по итогам второго этапа Первой лиги занял 9-е место в группе повышения, поздравил желто-синих с возвращением в ПФЛ.
До середины 2022 года ФСК выступал под названием "Яруд". Коллектив играет на профессиональном уровне с 2020-го. Уходящий сезон стал самым успешным для скромной команды.
Ныне клуб принимает соперников на стадионе "Колос" в Борисполе.
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Источник:Зоря Лондонск
Опубликовал: Александр Симченко
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