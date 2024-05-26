Защитник Левого Берега: Стремимся выйти в УПЛ. Большинство наших футболистов не имели такой возможности

Олег Соколов верит, что клуб сможет во второй раз кряду получить повышение.

"Доволен, что имею возможность играть за "Левый Берег". Стремлюсь вместе с командой выйти в УПЛ. Сделаем все, что в наших силах. У всех футболистов большая мотивация повыситься в классе. Некоторые из наших игроков уже играли в УПЛ, но подавляющее большинство не имело такой возможности. В плей-офф будем играть только на победу.

Хотел бы встретиться с "Металлистом 1925", играющим в современный футбол. Был бы счастлив, если бы имели возможность сыграть с харьковчанами".