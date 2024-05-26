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Защитник Левого Берега: Стремимся выйти в УПЛ. Большинство наших футболистов не имели такой возможности
Игрок перволиговой команды настроен на положительный результат
Сайт ФК "Лівий Берег"
Олег Соколов верит, что клуб сможет во второй раз кряду получить повышение.
"Доволен, что имею возможность играть за "Левый Берег". Стремлюсь вместе с командой выйти в УПЛ. Сделаем все, что в наших силах. У всех футболистов большая мотивация повыситься в классе. Некоторые из наших игроков уже играли в УПЛ, но подавляющее большинство не имело такой возможности. В плей-офф будем играть только на победу.
Хотел бы встретиться с "Металлистом 1925", играющим в современный футбол. Был бы счастлив, если бы имели возможность сыграть с харьковчанами".
[О плотном графике в конце сезона] "Думаю, что такую нагрузку "Левый Берег" выдержит. У нас ряд игроков, которые готовы доказать свою способность играть с первых минут. Уверен, что не будет функциональных проблем.
[О бронзе в дебютном сезоне Первой лиги] Довольны, но всегда хочется финишировать как можно выше. Было много положительных эмоций, но хватало и отрицательных. За это мы и любим футбол”, – рассказал Соколов.
29 мая коллектив сыграет против "Оболони" на выезде
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