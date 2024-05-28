Перестройка под Кривенцова. Буковину покинули сразу 9 футболистов

"Буковина" объявила о прекращении сотрудничества с девятью игроками и тренером вратарей по обоюдному согласию сторон.

Черновицкий клуб покинули голкипер Богдан Степаненко, защитники Денис Гарькавенко, Артем Рябой, Денис Рябой, а также полузащитники Егор Шалфеев, Денис Власенко, Артем Цурупин, Богдан Духота и Дмитрий Прокопчук.

Степаненко перешел в "Буковину" весной 2018 года и выступал в составе "желто-черных" до окончания сезона 2018/19. Летом 2022 года вернулся в клуб. В общем Богдан сыграл в 31 поединке.

Гарькавенко присоединился к "желто-черным" на правах аренды в зимнее межсезонье. За полгода в составе команды так и не дебютировал в официальных матчах. У 20-летнего центрального защитника, права которого принадлежат "Александрии", завершилось арендное соглашение с черновицким клубом.

Воспитанники буковинского футбола 22-летние братья-универсалы Артем и Денис Рябые дебютировали за "Буковину" в кампании 2020/21. За четыре сезона в составе "желто-черных" Артем сыграл за клуб в 55 матчах и записал в свой актив один ассист, Денис провел 59 поединков, в которых отдал три голевые передачи.

Шалфеев присоединился к "Буковине" в январе 2024 года. 25-летний полузащитник выходил на поле в составе "желто-черных" в семи матчах, результативными действиями не отличался.

Власенко стал игроком "Буковины" в августе 2023 года. 20-летний полузащитник сыграл за черновицкий клуб в 11-ти поединках, в которых записал в свой актив один гол и одну голевую передачу.

Духота также заключил контракт с клубом в августе прошлого года и в целом провел за "желто-черных" 21 матч (1 гол).

Цурупин присоединился к "Буковине" перед стартом сезона 2022/23. Опытный 31-летний полузащитник, который за свою карьеру провел более 200 матчей на профессиональном уровне, за два года в составе "Буковины" записал в свой актив 45 поединков, в которых отдал три результативные передачи.

Прокопчук выступал за "желто-черных" с июля 2023 года. В футболке "Буковины" 23-летний полузащитник в целом провел 17 матчей.

Также "Буковина" договорилась о прекращении трудовых отношений с тренером вратарей Игорем Биланом, который работал в тренерском штабе команды с января 2024 года.

Напомним, "Буковина" финишировала первой в группе "Выбывание" Первой лиги.