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Источник: Маркевич-младший покинул Украину. Известны действия Карпат
Как выехал - неизвестно
fckarpaty.org.ua
Помічник головного тренера "Карпат" Остап Маркевич перебуває за межами України.
Як повідомляють журналісти ТаТоТаке, Остап Маркевич фізично не працює у львівському клубі ще з середини травня. Причина - від'їзд старшого тренера львівського клубу за кордон у ці терміни.
Очікується, що співпраця "Карпат" із фахівцем буде перервана.
Нагадаємо, "Карпати" посіли друге місце у турнірній таблиці Першої ліги сезону 2023/24, набравши 65 балів.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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Caballero (DC)
28.05.2024 в 20:07
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