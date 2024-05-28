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Источник: Маркевич-младший покинул Украину. Известны действия Карпат

Первая лига

Как выехал - неизвестно

Источник: Маркевич-младший покинул Украину. Известны действия Карпат

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Помічник головного тренера "Карпат" Остап Маркевич перебуває за межами України.

Як повідомляють журналісти ТаТоТаке, Остап Маркевич фізично не працює у львівському клубі ще з середини травня. Причина - від'їзд старшого тренера львівського клубу за кордон у ці терміни.

Очікується, що співпраця "Карпат" із фахівцем буде перервана.

Нагадаємо, "Карпати" посіли друге місце у турнірній таблиці Першої ліги сезону 2023/24, набравши 65 балів.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
28.05.2024 в 20:07
Певно, на лікуванні чи збирає кошти у діаспорі на ЗСУ. Будь ласка, повідомте номер його банківської карти для перерахунку грошей для підтримки.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
28.05.2024 в 20:07
Певно, на лікуванні чи збирає кошти у діаспорі на ЗСУ. Будь ласка, повідомте номер його банківської карти для перерахунку грошей для підтримки.
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