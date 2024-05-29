Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минай хочет продлить контракт с главным тренером Любеновичем
В клубе выразили полную поддержку тренеру
Фото: УПЛ
Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник рассказал, как клуб оценивает работу главного тренера команды Желько Любеновича.
– Отлично было бы, если бы все-таки сохранили место в элитном дивизионе. А положительно – это точно.
– Клуб планирует продолжать сотрудничество с тренером?
– У него еще год контакта. Мы это предусмотрели еще когда заключали договор с Любеновичем — все понимали, что задачу будет выполнить трудно. Желько убедил нас с первых дней работы, что мы поступили правильно, подписав с ним контракт на полтора года.
Ну и такой небольшой инсайд – будем пробовать еще пролонгировать соглашение. То есть клуб заинтересован строить проект вокруг этого тренера. Но вы понимаете, какая ситуация в Украине и в футболе, учитывая последние события, связанные с беттингом и спонсорством. Загадывать заранее не хочется.
Но в планах есть продолжить сотрудничество с Желько, потому что мы нашли своего тренера, кажется.
- Возможно, из-за того, что Желько так себя зарекомендовал, есть клубы, которые заинтересовались в его услугах. К вам уже обращаются с такими запросами?
– Нет, никто не обращается. Но мы понимаем, что это возможно. Мы не заинтересованы в том, чтобы какую-то клетку делать из "Миная". Напротив, наша задача – сделать в клубе такую среду, в которой люди могут развиваться. Это касается и футболистов, и тренеров и вообще всех работников. Мы понимаем, что у этого клуба есть потолок какой-то в плане финансирования и так далее. И кто уже перепрыгивает планку нашего клуба, тому нужно развиваться дальше.
Это одна из задач, которую должен выполнять менеджмент клуба. Наполнять его бюджет, который сегодня наполняется как раз через трансферы, - сказал Небесник.
Популярное сейчас
- Конвейер Шахтера, трагикомедия Барсы, гегемония Интера и чудо Байера. Итоги УПЛ и ТОП-5 лиг
- Куртуа не едет на Евро, Довбик - в сборной Примеры, Динамо и Шахтер борются за лидера Днепра-1. Главные новости за 28 мая
- Динамо сделало предложение Днепру-1 по Пихаленку - в гонку также вступил Шахтер
- Перестройка под Кривенцова. Буковину покинули сразу 9 футболистов
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО