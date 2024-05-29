Минай хочет продлить контракт с главным тренером Любеновичем

Генеральный менеджер "Миная" Мирослав Небесник рассказал, как клуб оценивает работу главного тренера команды Желько Любеновича.

– Отлично было бы, если бы все-таки сохранили место в элитном дивизионе. А положительно – это точно.

– Клуб планирует продолжать сотрудничество с тренером?

– У него еще год контакта. Мы это предусмотрели еще когда заключали договор с Любеновичем — все понимали, что задачу будет выполнить трудно. Желько убедил нас с первых дней работы, что мы поступили правильно, подписав с ним контракт на полтора года.

Ну и такой небольшой инсайд – будем пробовать еще пролонгировать соглашение. То есть клуб заинтересован строить проект вокруг этого тренера. Но вы понимаете, какая ситуация в Украине и в футболе, учитывая последние события, связанные с беттингом и спонсорством. Загадывать заранее не хочется.

Но в планах есть продолжить сотрудничество с Желько, потому что мы нашли своего тренера, кажется.

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- Возможно, из-за того, что Желько так себя зарекомендовал, есть клубы, которые заинтересовались в его услугах. К вам уже обращаются с такими запросами?

– Нет, никто не обращается. Но мы понимаем, что это возможно. Мы не заинтересованы в том, чтобы какую-то клетку делать из "Миная". Напротив, наша задача – сделать в клубе такую среду, в которой люди могут развиваться. Это касается и футболистов, и тренеров и вообще всех работников. Мы понимаем, что у этого клуба есть потолок какой-то в плане финансирования и так далее. И кто уже перепрыгивает планку нашего клуба, тому нужно развиваться дальше.

Это одна из задач, которую должен выполнять менеджмент клуба. Наполнять его бюджет, который сегодня наполняется как раз через трансферы, - сказал Небесник.