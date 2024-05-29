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Карпаты попрощались с тремя своими игроками
Хромей, Хаса, Ариэльсон покинут Карпаты
Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Львовский клуб "Карпаты" объявил о том, что не будет сотрудничать с тремя футболистами в новом сезоне: полузащитниками Михаилом Хромеем и Джаредом Хасой, а также форвардом Ариэльсоном.
Джаред Хаса покинул команду по обоюдному согласию сторон. Игрок провел за "Карпаты" восемь матчей.
Ариэльсон и Михаил играли за львовский клуб на правах аренды. Соглашения с этими футболистами заканчиваются в июне этого года. Ариэльсон провел за "Карпаты" три матча, в которых отметился одним голевым пасом. Хромей сыграл лишь один матч.
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