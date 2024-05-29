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Карпаты попрощались с тремя своими игроками

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Обновлено

Хромей, Хаса, Ариэльсон покинут Карпаты

Карпаты попрощались с тремя своими игроками

Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Новина українською

Львовский клуб "Карпаты" объявил о том, что не будет сотрудничать с тремя футболистами в новом сезоне: полузащитниками Михаилом Хромеем и Джаредом Хасой, а также форвардом Ариэльсоном.

Джаред Хаса покинул команду по обоюдному согласию сторон. Игрок провел за "Карпаты" восемь матчей.

Ариэльсон и Михаил играли за львовский клуб на правах аренды. Соглашения с этими футболистами заканчиваются в июне этого года. Ариэльсон провел за "Карпаты" три матча, в которых отметился одним голевым пасом. Хромей сыграл лишь один матч.

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Карпаты (Львов) Михаил Хромей Ариэльсон Джаред Хаса
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Источник:
fc karpaty
Опубликовал: Екатерина Власова
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