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"Меня всегда интересовали серьезные проекты". Кривенцов – о своем назначении на пост тренера Буковины
"Надо усиливать все позиции"
bukfc.com
Валерий Кривенцов высказался о своем назначении на пост главного тренера "Буковины".
"Меня всегда интересовали серьезные проекты. Когда поступило предложение от "Буковины", я согласился, потому что здесь фактически все строится с нуля и мне интересен этот процесс. Я уже познакомился с большим количеством людей в клубе. Они меня очень хорошо приняли, надеюсь, что все задуманное у нас получится.
Надо усиливать все позиции. У нас остаются два сильных вратаря, но сезон длинный, поэтому мы будем искать третьего, а может даже и четвертого голкипера. Я хочу иметь серьезную конкуренцию на каждой позиции.
Кто именно придет в команду - это вопрос времени. Сейчас не очень хочется забегать вперед, потому что со многими исполнителями ведутся переговоры. Этот процесс - достаточно сложный. Мы пока находимся в Первой лиге".
Валерий возглавлял такие клубы как: "Заря", "Металлист 1925" и "Шахтер".
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