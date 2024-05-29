"Меня всегда интересовали серьезные проекты". Кривенцов – о своем назначении на пост тренера Буковины

Валерий Кривенцов высказался о своем назначении на пост главного тренера "Буковины".

"Меня всегда интересовали серьезные проекты. Когда поступило предложение от "Буковины", я согласился, потому что здесь фактически все строится с нуля и мне интересен этот процесс. Я уже познакомился с большим количеством людей в клубе. Они меня очень хорошо приняли, надеюсь, что все задуманное у нас получится.

Надо усиливать все позиции. У нас остаются два сильных вратаря, но сезон длинный, поэтому мы будем искать третьего, а может даже и четвертого голкипера. Я хочу иметь серьезную конкуренцию на каждой позиции.

Кто именно придет в команду - это вопрос времени. Сейчас не очень хочется забегать вперед, потому что со многими исполнителями ведутся переговоры. Этот процесс - достаточно сложный. Мы пока находимся в Первой лиге".