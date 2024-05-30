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17-летний игрок Металлиста вызван в олимпийскую сборную Украины

Первая лига

Он имеет опыт игры за сборные U-17 и U-19

17-летний игрок Металлиста вызван в олимпийскую сборную Украины

Фото: ФК Металіст

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Вингер "Металлиста" Геннадий Синчук получил дебютный вызов в ряды национальной олимпийской сборной Украины, сообщает пресс-служба харьковчан.

17-летний игрок желто-синих, который уже имеет успешный опыт игры за сборные U-17 и U-19, примет участие в товарищеском турнире Maurice Revello Tournament.

Соперниками команды Руслана Ротаня на групповом этапе станут команды Индонезии, Италии, Панамы и Японии. Соревнования пройдут во Франции с 3-го по 16-е июня.

Отметим, что фамилия Синчука отсутствовала в списке вызванных на сбор футболистов в сборную Украины U-23. Также его не было в резервном составе.

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Олимпийская сборная Украины Металлист (Харьков) Геннадий Синчук
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Источник:
ФК Металіст
Опубликовал: Алина Ерофеева
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