17-летний игрок Металлиста вызван в олимпийскую сборную Украины

Вингер "Металлиста" Геннадий Синчук получил дебютный вызов в ряды национальной олимпийской сборной Украины, сообщает пресс-служба харьковчан.

17-летний игрок желто-синих, который уже имеет успешный опыт игры за сборные U-17 и U-19, примет участие в товарищеском турнире Maurice Revello Tournament.

Соперниками команды Руслана Ротаня на групповом этапе станут команды Индонезии, Италии, Панамы и Японии. Соревнования пройдут во Франции с 3-го по 16-е июня.

Отметим, что фамилия Синчука отсутствовала в списке вызванных на сбор футболистов в сборную Украины U-23. Также его не было в резервном составе.