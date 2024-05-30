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Спортивный директор Металлиста Кобин покинул клуб

Первая лига
Обновлено

Стороны решили не продлевать соглашение

Спортивный директор Металлиста Кобин покинул клуб

fcmetalist.com.ua

Новина українською

39-летний спортивный директор "Металлиста" Василий Кобин покинул клуб.

Как сообщает пресс-служба клуба, у специалиста закончился срок действия контракта. По совместному решению сторон договор не будет продлен.

Кобин был назначен спортивным директором "Металлиста" в июле 2022 года. Команда заняла 4-е место в группе выживания Первой лиги.

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Источник:
Металлист
Опубликовал: Михаил Черныш
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