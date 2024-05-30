Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Металлиста Кобин покинул клуб
Стороны решили не продлевать соглашение
fcmetalist.com.ua
39-летний спортивный директор "
Как сообщает пресс-служба клуба, у специалиста закончился срок действия контракта. По совместному решению сторон договор не будет продлен.
Кобин был назначен спортивным директором "Металлиста" в июле 2022 года. Команда заняла 4-е место в группе выживания Первой лиги.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Металлист
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Суркис сказал, что игроков покупать не будет. Это значит, что у Динамо снова будет 2-е место
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Донна Векич - Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Roland Garros-2024
- Плей-офф за выход в УПЛ. Эпицентр – Верес 1:1. Замены Шандрука сработали
- Красотка дня. Главная фанатка Коваленко в Италии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн