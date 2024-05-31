Испытания для Хуста и Металлурга. Анонс плей-офф за право участия в Первой лиге

Завтра сыграют первые матчи плей-офф за право участия следующего сезона в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Хусте и Киеве. Представителям Первой лиги будет непросто.

"Хуст" - "Звягель"

01.06.2024. 12:00. "Карпаты". Хуст

Коллектив из Хуста приятно удивлял в весенней части сезона. Подопечные Цыткина из семи стартовых туров 2024 выиграли шесть. Однако в конце сезона эту команду невозможно было узнать. "Хуст" проиграл три матча подряд и пропустил 12 (!) голов. Произошедшее в противостоянии с "Диназом" (1:7) невозможно объяснить. Команда буквально развалилась по ходу матча. После этого очень много вопросов к игрокам и тренерскому штабу. Сможет ли "Хуст" собраться в преддверии ключевых игр сезона? Ответ на этот вопрос получим уже в субботу.

"Звягель" тоже не впечатляет радует болельщиков в конце сезона. Под руководством Юрия Вирта очень сложно даются победы коллективу из Звягеля. Представитель Второй лиги не проигрывает шесть матчей подряд, но слишком много вопросов к игре команды.90+ – это время команды Юрия Вирта. В трех матчах под его руководством "Звягель" вырывал очки на добавленных арбитром минутах. Гости считаются фаворитами противостояния, но надеемся, что хустяне смогут собраться и навяжут борьбу.

"ЮКСА" - "Металлург"

01.06.2024. 13:30.Киев. "НТК им.В.Банникова"

За счет чего запорожский "Металлург" может зацепиться за положительный результат в этом противостоянии? На данный момент это команды из разных планет. "ЮКСА" в весенней части сезона проиграла всего один матч – "Дружбе". Как оказалось, именно потеря этих очков не позволила "крестоносцам" напрямую выйти в Первую лигу. Подопечные Цымбала играют солидно и уверенно. Особенно это касается заключительной трети поля. Стоит отметить оптимальную форму легионеров представителя Второй лиги, добавлявших от игры к игре. А что же "Металлург"? Молодой команде из Запорожья было очень непросто весной, ведь за проблем с финансированием все лидеры покинули коллектив. Запорожцы в 2024 году проиграли девять матчей и очень неожиданно выиграли у "Подолья". Смогут ли подопечные Гая повторить этот сенсационный результат? Шансов немного, ведь слишком мощно играет сейчас "ЮКСА". Это будет дебютная встреча в истории этих клубов. Отметим, что в первом круге регулярного чемпионата Второй лиги "крестоносцы" побеждали дублирующий "Металлург-2" (2:0), в составе которого играли немало футболистов нынешней основной команды запорожцев.