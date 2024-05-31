Экс-спортдир Александрии отказал Карпатам и продолжит карьеру в Буковине

Бывший спортивный директор "Александрии" Александр Марков продолжит карьеру в перволиговской " Буковине ".

Как сообщает Sport.ua, функционер будет занимать должность операционного директора - отвечать за административные и управленческие процессы.

По данным источника, Маркову также предлагали работу в менеджменте "Карпат", однако сам он склонился к переезду в Черновцы, где должность спортивного директора занимает его близкий товарищ Григорий Чурилов (на финише сезона 2023/24 исполнял обязанности главного тренера "Буковины").

Напомним, что Марков с мая 2021 года по май 2024 года был спортивным директором "Александрии", однако ушел после того, когда на него "повесили" прокол с выходом на поле незаявленного на матч УПЛ Ивана Калюжного. Хотя без должностной привязки Марков продолжал работу и в полном объеме выполнял все свои функции до конца сезона.

"Буковина" заняла первое место в группе "Выбывание" Первой лиги, набрав в 28 матчах 41 очко.

К следующему сезону команду будет готовить Валерий Кривенцов.