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Решение о прекращении сотрудничества с Остапом Маркевичем принадлежит Карпатам, - СМИ
Руководство было недовольно эффективностью его работы
fckarpaty.org.ua
Решение о прекращении сотрудничества "Карпат" с Остапом Маркевичем, который был помощником своего отца Мирона Маркевича, принадлежит руководству клуба, сообщает Футбол 24.
По данным источника, Маркевич-младший обладал широкими полномочиями в штабе, фактически руководил тренировочным процессом, но эффективность его работы была низкой.
Более того, команда не всегда воспринимала его идеи, что приводило к конфликтам в коллективе. Не проявили себя, как положено, и некоторые игроки, которых он приглашал прошлым летом под долгосрочные контракты и хорошие условия.
Напомним, что недавно Остап Миронович объявил о своем отъезде в Испанию.46-летний специалист впоследствии объяснил это семейными проблемами, выполнением своих задач в "Карпатах" и желанием работать самостоятельно.
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