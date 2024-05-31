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Решение о прекращении сотрудничества с Остапом Маркевичем принадлежит Карпатам, - СМИ

Первая лига
Обновлено

Руководство было недовольно эффективностью его работы

Решение о прекращении сотрудничества с Остапом Маркевичем принадлежит Карпатам, - СМИ

fckarpaty.org.ua

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Решение о прекращении сотрудничества "Карпат" с Остапом Маркевичем, который был помощником своего отца Мирона Маркевича, принадлежит руководству клуба, сообщает Футбол 24.

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По данным источника, Маркевич-младший обладал широкими полномочиями в штабе, фактически руководил тренировочным процессом, но эффективность его работы была низкой.

Более того, команда не всегда воспринимала его идеи, что приводило к конфликтам в коллективе. Не проявили себя, как положено, и некоторые игроки, которых он приглашал прошлым летом под долгосрочные контракты и хорошие условия.

Напомним, что недавно Остап Миронович объявил о своем отъезде в Испанию.46-летний специалист впоследствии объяснил это семейными проблемами, выполнением своих задач в "Карпатах" и ​​желанием работать самостоятельно.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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