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Променял на Буковину. Тренер по физподготовке Карпат покинул львовский клуб
Павел Таран уже в третий раз приходит в Буковину
Фото: ФК Буковина
Тренер "Карпат" по физической подготовке Павел Таран покинул львовский клуб.
Как сообщает Sport.ua, специалист принял предложение из Черновцов и возвращается в "
Также Таран-младший работал в "Черноморце-2" (тренером), "Перемоге" (ассистентом и главным тренером) и "ВПК-Агро" (помощником, а затем фитнес-тренером).
Одним из кандидатов на смену Павлу Тарану в "Карпатах" называется Евгений Барышников, с 2017 года работающий тренером по физической подготовке в "Днепре-1".
Ранее тренерский штаб Мирона Маркевича покинул его сын Остап, уехавший к семье в Испанию.
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