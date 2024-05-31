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Променял на Буковину. Тренер по физподготовке Карпат покинул львовский клуб

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Павел Таран уже в третий раз приходит в Буковину

Променял на Буковину. Тренер по физподготовке Карпат покинул львовский клуб

Фото: ФК Буковина

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Тренер "Карпат" по физической подготовке Павел Таран покинул львовский клуб.

Как сообщает Sport.ua, специалист принял предложение из Черновцов и возвращается в "Буковину", где войдет в штаб Валерия Кривенцова. Для 35-летнего специалиста это будет третье пришествие в черновицкий клуб.

Также Таран-младший работал в "Черноморце-2" (тренером), "Перемоге" (ассистентом и главным тренером) и "ВПК-Агро" (помощником, а затем фитнес-тренером).

Одним из кандидатов на смену Павлу Тарану в "Карпатах" называется Евгений Барышников, с 2017 года работающий тренером по физической подготовке в "Днепре-1".

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Буковина (Черновцы) Павел Таран Карпаты (Львов)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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