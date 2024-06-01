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Хуст - Звягель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Хуст - Звягель: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 01.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ПФК Звягель
В стартовом матче плей-офф за место сыграть в Первой лиге "Хуст" будет принимать "Звягель". Коллектив из Хуста занял шестое место в группе "Выбывание", а "Звягель" финишировал на третьей позиции во Второй лиге.В сезоне 2022/23 победителя соперники во Второй лиге определить не смогли. Это предстоит им сделать в стыковых матчах текущего сезона.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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