Хуст - Звягель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В стартовом матче плей-офф за место сыграть в Первой лиге "Хуст" будет принимать "Звягель". Коллектив из Хуста занял шестое место в группе "Выбывание", а "Звягель" финишировал на третьей позиции во Второй лиге.В сезоне 2022/23 победителя соперники во Второй лиге определить не смогли. Это предстоит им сделать в стыковых матчах текущего сезона.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.