Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЮКСА - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЮКСА - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 01.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
Сложное испытание ожидает запорожцев в первом матче плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. В Киеве вторая команда по итогам сезона во Второй лиге будет принимать седьмой коллектив группы "Выбывание".Соперники незнакомы друг другу, потому что никогда раньше не встречались. Добавим, что "ЮКСА" проводит дебютный сезон в соревнованиях под эгидой ПФЛ.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судаков и Конопля подтвердили, что Шахтер больше не живет в Emily Resort
- Довбик: Когда Серлот забил четыре гола Реалу, для меня это было немного шоком
- Жизнь Ди Марии под угрозой: после стрельбы в Росарио ему снова угрожают убийством
- Карпаты попрощались с тремя своими игроками
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн