ЮКСА - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сложное испытание ожидает запорожцев в первом матче плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. В Киеве вторая команда по итогам сезона во Второй лиге будет принимать седьмой коллектив группы "Выбывание".Соперники незнакомы друг другу, потому что никогда раньше не встречались. Добавим, что "ЮКСА" проводит дебютный сезон в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.