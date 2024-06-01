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ЮКСА - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

ЮКСА - Металлург: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 01.06.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Сложное испытание ожидает запорожцев в первом матче плей-офф за право следующего сезона играть в Первой лиге. В Киеве вторая команда по итогам сезона во Второй лиге будет принимать седьмой коллектив группы "Выбывание".Соперники незнакомы друг другу, потому что никогда раньше не встречались. Добавим, что "ЮКСА" проводит дебютный сезон в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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