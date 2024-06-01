Плей-офф за Первую лигу. Хуст – Звягель 1:1. Боевой футбол в Хусте

Хозяева заняли шестое место в группе "Выбывание" Первой лиги, гости – третье во Второй лиге. При этом соперники знакомы еще со Второй лиги, где до заключительного тура в прошлом сезоне боролись за медали и ФК "Хуст их завоевал. Коллектив из Хуста в последнем туре проиграл 1:7 "Диназу" и оставалось очень много вопросов к подопечным Цыткина.

С первых минут прогнозируемо взяли мяч под собственный контроль гости, но с конструктивом ощущались проблемы. Подопечные Цыткина сосредоточились на игре в защите и довольно редко доходили до заключительной трети поля. Было много вязкой борьбы в центре поля, а вот моментов не хватало. Постепенно удалось хозяевам выровнять игру. Следует отдать должное хустянам, сделавшим правильные выводы из поражения 1:7 в последнем туре чемпионата.

На 31-й минуте шикарную возможность вывести гостей вперед потерял Венделл, который из пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Через две минуты мощно пробивал Андрущенко, но проявил свои лучшие качества Белименко. Наконец-то активизироваться подопечные Вирта. В конце тайма могли даже выходить вперед футболисты "Хуста", но Борисенко с выгодной позиции пробил выше ворот. Во второй половине тайма команды наконец-то порадовали зрителей, но подвела реализация.

В начале второго тайма довольно неожиданно хозяева вышли вперед. Ошибкой Андрей Несторова воспользовался Андрей Станкович, хладнокровно обыгравший голкипера - 1:0. Удержать преимущество хустяне не смогли. Ничью гостям принес Андрей Фесенко – 1:1. Все решится через неделю.

Плей-офф за Первую лигу. Первый матч

"Хуст" - "Звягель" 1:1

Голы: Станкович (55) - Фесенко (76)

"Хуст" (стартовый состав): Белименко - Колчин, Иванов, Павлыч, Червинский, Новиков, Шевчук, Станкович, Борисенко, Чабан, Приходько

"Звягель" (стартовый состав): Яшков – Чередниченко, Жаржу, Морговский, Панчишин, Томандзото, Андрущенко, Оринчак, Фесенко, Венделл