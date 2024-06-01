Плей-офф за Первую лигу. ЮКСА - Металлург 3:1. Хозяева все-таки дожали

Второе место Второй лиги 2023/24 против седьмого места группы "Выбывание" Первой лиги.После минимального поражения 12 апреля от "Дружбы" (0:1) "ЮКСА" не знала поражений пять матчей подряд - выиграв все пять следующих матчей с общим счетом 19:2. За последний месяц тарасивчане не только не теряли дома очков, но и не пропускали (две победы по 4:0). Запорожцы во время зимнего перерыва вынужденно омолодили состав и, как следствие, из девяти реально сыгранных матчей проиграли восемь. Единственная победа "Металлурга" – 1:0 дома над "Подольем".

В середине первой половины встречи подопечные Цымбала открыли счет. Кузьмович ударил по ноге Венди и арбитр назначил пенальти в ворота запорожцев. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал опытный Махнев – 1:0. Немногие надеялись, но гости очень быстро сравняли счет. Из пределов штрафной в дальний угол пробил Дмитрий Гуменяк – 1:1. Характер у этой молодой команды есть. Конкурентный футбол в первом тайме увидели болельщики, хотя перед игрой хозяева считались очевидными фаворитами.

В начале второго тайма мог забивать Венди, но блестяще сыграл Николаенко. Стоит отметить подопечных Гая, которые сегодня приятно удивили. Подопечные Цымбала всеми силами пытались вырвать победу, но добиться своего не могли. На 83-й минуте "крестоносцы" все же дожали. Удар Эсеолы заблокировал защитник, но первым на мяче оказался Габриэль – 2:1. Все вопросы о победителе в компенсированное время снял Венди – 3:1.

В итоге, непростая победа хозяев в первом матче плей-офф.

Плей-офф за Первую лигу. Первый матч

"ЮКСА" - "Металлург" 3:1

Голы: Махнев (27, пен), Габриель (83), Венди (90+4) - Гуменяк (29)

"ЮКСА" (стартовый состав): Федотов – Демиденко, Селин, Махнев, Кононов, Думанюк, Евдокимов, Матеус, Харченко, Рамон, Венди

"Металлург" (стартовый состав): Николаенко - Страдс, Костюченко, Кузьмович, Баранюк, Мисанов, Крапивной, Хусин, Шейн, Куралех, Гуменяк