Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калитвинцев, Кемкин и Вакула могут присоединиться к Карпатам
Закупаются, чтобы конкурировать в элитном дивизионе
Фото: ФК Карпати
"Карпаты" собираются подписать игроков из "Миная", сообщает Sport.ua.
"Карпаты" ведут переговоры с вратарем Александром Кемкином и Владиславом Вакулой. В сфере интересов львовян также македонский опорный полузащитник Яни Атанасов из польской "Краковии" и Владислав Калитвинцев из "Александрии".
Напомним, в турнирной таблице Первой лиги "Карпаты" заняли второе место, набрав 65 очков, что дает им возможность снова выступать в УПЛ в сезоне 2024/25.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В ЛЧ увеличиваются бонусы. За выход в лиговый этап Шахтер добыл более четверти от общего прошлогоднего показателя Украины
- Лига чемпионов — это их турнир. Боруссия Д — Реал Мадрид 0:2. Видео голов и обзор финала
- Боруссия Дортмунд - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов
- Плей-офф за выход в УПЛ. Оболонь - Левый Берег 1:0. Правый берег Киева сильнее
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн