Калитвинцев, Кемкин и Вакула могут присоединиться к Карпатам

"Карпаты" собираются подписать игроков из "Миная", сообщает Sport.ua.

"Карпаты" ведут переговоры с вратарем Александром Кемкином и Владиславом Вакулой. В сфере интересов львовян также македонский опорный полузащитник Яни Атанасов из польской "Краковии" и Владислав Калитвинцев из "Александрии".

Напомним, в турнирной таблице Первой лиги "Карпаты" заняли второе место, набрав 65 очков, что дает им возможность снова выступать в УПЛ в сезоне 2024/25.