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Калитвинцев, Кемкин и Вакула могут присоединиться к Карпатам

Первая лига
Обновлено

Закупаются, чтобы конкурировать в элитном дивизионе

Калитвинцев, Кемкин и Вакула могут присоединиться к Карпатам

Фото: ФК Карпати

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"Карпаты" собираются подписать игроков из "Миная", сообщает Sport.ua.

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"Карпаты" ведут переговоры с вратарем Александром Кемкином и Владиславом Вакулой. В сфере интересов львовян также македонский опорный полузащитник Яни Атанасов из польской "Краковии" и Владислав Калитвинцев из "Александрии".

Напомним, в турнирной таблице Первой лиги "Карпаты" заняли второе место, набрав 65 очков, что дает им возможность снова выступать в УПЛ в сезоне 2024/25.

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Владислав Калитвинцев Владислав Вакула Александр Кемкин
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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