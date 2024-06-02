Плей-офф за Первую лигу. Хуст - Звягель 1:1. Видеообзор матча

В низших по рангу украинских чемпионатах определяют состав участников на следующий сезон. В первом матче плей-офф за место в Первой лиге сошлись "Хуст" и "Звягель". Хозяева заняли шестое место в группе "Выбывание" Первой лиги, гости - третье во Второй лиге.

"Звягель" Юрия Вирта немного больше владел инициативой, но превратить это в результат не сумел. Хозяева даже первыми забили, но удержать победу не сумели. Все решится через неделю.

Плей-офф за Первую лигу. Первый матч

"Хуст" - "Звягель" 1:1

Голы: Станкович (55) - Фесенко (76)