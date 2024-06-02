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Плей-офф за Первую лигу. ЮКСА - Металлург 3:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Неплохая заявка на желанное
Фото: ЮКСА
В игре №1 плей-офф за Первую лигу "ЮКСА" уверенно одолела "Металлург". Напомним, что встречались второе место Второй лиги против седьмого места группы "Выбывание" Первой лиги.
В первом тайме болельщики увидели конкурентный футбол, несмотря на то, что явным фаворитом считалась "ЮКСА" - по голу от команд. Как бы ни пытались гости вырвать победу, сделать это удалось представителю низшего дивизиона. 2 гола в концовке матча обеспечивают хорошее преимущество перед ответной игрой.
Плей-офф за Первую лигу. Первый матч
"ЮКСА" - "Металлург" 3:1
Голы: Махнев (27, пен), Габриель (83), Венди (90+4) - Гуменяк (29)
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