Минай расстался с опытным игроком

Полузащитник Сергей Петько покинул "Минай", сообщает официальный сайт клуба.

Петько присоединился к команде летом 2022-го и провел в ее составе два полных сезона. Всего в футболке минайцев 30-летний футболист отыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

"Футбольный клуб "Минай" благодарит за сотрудничество полузащитника Сергея Петько. Сергей, ты навсегда останешься в сердцах болельщиков и клуба!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Петько - воспитанник харьковского футбола, играл за "Черноморец", "Верес", "Жемчужину" и "Волынь".

"Минай" вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона-2023/24.