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Минай расстался с опытным игроком

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Полузащитник покинул закарпатский клуб

Минай расстался с опытным игроком

Фото: ФК Минай

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Полузащитник Сергей Петько покинул "Минай", сообщает официальный сайт клуба.

Петько присоединился к команде летом 2022-го и провел в ее составе два полных сезона. Всего в футболке минайцев 30-летний футболист отыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

"Футбольный клуб "Минай" благодарит за сотрудничество полузащитника Сергея Петько.

Сергей, ты навсегда останешься в сердцах болельщиков и клуба!", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, Петько - воспитанник харьковского футбола, играл за "Черноморец", "Верес", "Жемчужину" и "Волынь".

"Минай" вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона-2023/24.

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Сергей Петько ФК Минай
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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