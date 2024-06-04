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Минай расстался с опытным игроком
Полузащитник покинул закарпатский клуб
Фото: ФК Минай
Полузащитник Сергей Петько покинул "Минай", сообщает официальный сайт клуба.
Петько присоединился к команде летом 2022-го и провел в ее составе два полных сезона. Всего в футболке минайцев 30-летний футболист отыграл 31 матч, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
"Футбольный клуб "Минай" благодарит за сотрудничество полузащитника Сергея Петько.
Сергей, ты навсегда останешься в сердцах болельщиков и клуба!", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, Петько - воспитанник харьковского футбола, играл за "Черноморец", "Верес", "Жемчужину" и "Волынь".
"Минай" вылетел в Первую лигу, заняв 15-е место по итогам сезона-2023/24.
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