Любенович: Не могу сказать на 100%, что останусь в Минае

Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал свое будущее в клубе.

- Желько, у вас остается год контракта с "Минаем". Что дальше?

- Да. Я планирую сборы, ищем новых футболистов. Возможно, кто-то обратит на меня внимание, чтобы пойти на повышение. Не могу сказать на 100%, что останусь в "Минае".

- На вас выходили с предложением?

- Вариантов пока нет, - отметил Любенович.

Ранее в "Минае" сообщали о желании продлить сотрудничество с наставником.