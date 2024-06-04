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Любенович: Не могу сказать на 100%, что останусь в Минае
Тренер хотел бы пойти на повышение
Фото - ФК Минай / автор - Євген Оборевич
Главный тренер "Миная" Желько Любенович прокомментировал свое будущее в клубе.
- Желько, у вас остается год контракта с "Минаем". Что дальше?
- Да. Я планирую сборы, ищем новых футболистов. Возможно, кто-то обратит на меня внимание, чтобы пойти на повышение. Не могу сказать на 100%, что останусь в "Минае".
- На вас выходили с предложением?
- Вариантов пока нет, - отметил Любенович.
Ранее в "Минае" сообщали о желании продлить сотрудничество с наставником.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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