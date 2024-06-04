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Любенович: Минай не может соперничать по бюджету с Буковиной, Левым берегом, Металлистом 1925
Борьба в Первой лиге будет напряженной
Фото: ФК Минай
Главный тренер "
– Борьба за УПЛ обещает быть ожесточенной – кроме "Миная", еще "Буковина", "Левый берег", "Металлист 1925". Большая конкуренция станет проблемой для вас?
– Мы даже не понимаем, в каком формате будет проходить следующий чемпионат Первой лиги. С этими командами мы не можем тягаться за бюджетом. Единственный вариант – попытаться развить молодого футболиста, научить его и сколотить команду [из таких игроков]. Мы будем двигаться своим курсом, как и в последние полгода.
– Кто из ведущих игроков "Миная" будет вам помогать в Первой лиге?
– Я бы хотел, чтобы все ребята пошли на повышение. С другой стороны, мне придется строить новую команду с еще более младшими игроками. Это моя работа.
– Какие позиции хотите усилить в команде?
– Я ищу игроков, актуальных на данный момент.
– Кто нужен сейчас Любеновичу?
– Опорник и нападающий, потому что Семотюк и Устименко ушли ( вернулись после аренды в "Кривбасс", – прим.).
– Ваше слово во время комплектации команды принимается во внимание?
– Я и спортивный директор Сергей Билан вместе выбираем игроков. Он должен понравиться нам обоим. Так же мы работали зимой и на 90% попали. Относительно продаж, последнее слово за спортивным директором.
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