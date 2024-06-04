Любенович: Минай не может соперничать по бюджету с Буковиной, Левым берегом, Металлистом 1925

Главный тренер " Миная " Желько Любенович высказался о борьбе в Первой лиге в следующем сезоне.

– Борьба за УПЛ обещает быть ожесточенной – кроме "Миная", еще "Буковина", "Левый берег", "Металлист 1925". Большая конкуренция станет проблемой для вас?

– Мы даже не понимаем, в каком формате будет проходить следующий чемпионат Первой лиги. С этими командами мы не можем тягаться за бюджетом. Единственный вариант – попытаться развить молодого футболиста, научить его и сколотить команду [из таких игроков]. Мы будем двигаться своим курсом, как и в последние полгода.

– Кто из ведущих игроков "Миная" будет вам помогать в Первой лиге?

– Я бы хотел, чтобы все ребята пошли на повышение. С другой стороны, мне придется строить новую команду с еще более младшими игроками. Это моя работа.

– Какие позиции хотите усилить в команде?

– Я ищу игроков, актуальных на данный момент.

– Кто нужен сейчас Любеновичу?

– Опорник и нападающий, потому что Семотюк и Устименко ушли ( вернулись после аренды в "Кривбасс", – прим.).

– Ваше слово во время комплектации команды принимается во внимание?

– Я и спортивный директор Сергей Билан вместе выбираем игроков. Он должен понравиться нам обоим. Так же мы работали зимой и на 90% попали. Относительно продаж, последнее слово за спортивным директором.